Lob an einen Lebensretter

Hauptassistent Benvenuti, der in Begleitung des Bozner Quästors, Dr. Enzo Giuseppe Manginiu in den Herzogspalast gekommen war, hatte bereits vor 10 Jahren in Meran einen Mann aus der Passer gerettet.

Im Zuge des Treffens hat Präfekt Cusumano dem Hauptassistenten für die Tapferkeit und Hingabe, mit denen er sich seinem Beruf widmet, und die Bereitschaft, dabei das eigene Leben aufs Spiel zu setzen, gedankt.

