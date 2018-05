Mai-Gewitter die ganze Woche

Diese Woche gab es bisher jeden Tag Gewitter, erklärt Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf seinem Twitterkanal. Und auch etwas Hagel kam in dieser Woche jeden Tag vor, am heutigen Mittwochnachmittag etwa in in Deutschnofen und in Kaltern, so Peterlin.

Am Montag schon kam es zu starkem Hagel und Starkregen in Obermais. Ein Mitarbeiter des Lokals „357“ hat folgendes beeindruckende Slow-Motion-Video der vom Himmel fallenden Hagelkörner online gestellt.

Nach den teils kräftigen Regenschauern vom Mittwoch beruhigt sich in der kommenden Nacht das Wetter aber stetig. Die Luftmassen bleiben trotzdem labil.

Mischung aus Sonne und Wolken

In der Früh klingen letzte örtliche Schauer ab und es stellt sich eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken ein. Am Nachmittag bilden sich stellenweise neue Regenschauer oder einzelne Gewitter. In den nördlichen Tälern wird es vorübergehend föhnig. Die Temperaturen steigen auf 18 Grad bis 25 Grad.

Am Freitag und Samstag wird es recht sonnig mit ein paar Quellwolken, nachmittags steigt die Schauer- und Gewitterneigung wieder etwas an. Der Sonntag verläuft voraussichtlich wechselnd bewölkt mit ein paar Regenschauern vor allem am Nachmittag.

