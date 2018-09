Mann mit gestohlenem Auto in Gossensass erwischt

Die Beamten hielten einen 24-jährigen Afghanen bei Gossensass auf und stellten fest, dass der Wagen, an dessen Steuer er saß, kein Kennzeichen besaß. Nach kurzen Nachforschungen fanden die Carabinieribeamten heraus, dass das Fahrzeug am Vormittag aus einem Autohaus in Brixen gestohlen worden war.

Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt, der Mann wegen Diebstahls angezeigt.

stol