Mann stirbt bei nächtlichem Unfall

Der Verkehrsunfall ereignete sich am linken Eisackufer, auf jener Straße, die in Richtung Safety Park führt, auf der Höhe des Schotterwerks in einer leichten Linkskurve.

Ein Mann, der laut ersten Informationen alleine in seinem grauen Landrover unterwegs war, prallte dabei mit voller Wucht gegen eine Begrenzungsmauer und blieb in seinem Wagen eingeklemmt.

Die herbeigeeilten Rettungskräfte konnten nichts mehr für den Mann, der ersten Informationen zufolge in Bozen ansässig war, tun. Nachdem die Männer der Berufsfeuerwehr und jene der Freiwilligen Feuerwehr Pfatten den Mann aus dem Fahrzeugwrack befreit hatten, blieb dem Team des Weißen Kreuzes von Bozen und dem Notarzt aus Leifers nichts weiter, als den bereits eingetretenen Tod festzustellen.

Die Carabinieri ermitteln zum Unfallhergang.

Im Einsatz stand auch der Straßendienst.

stol