Mariä-Himmelfahrt-Wochenende: Südtirols Straßen überlastet

Es herrscht Chaos auf der Brennerautobahn. Zweimal „Kodex schwarz“ wurde von der Brennerautobahn AG für Samstag und Sonntag ausgerufen.

Es kann zu Zeitverlusten von 50 bis zu 100 Prozent sowohl in Richtung Norden, als auch in Richtung Süden kommen. Auf der Brennerautobahn geht es mit abschnittsweisem Kolonnenverkehr und Stau wegen Überlastung zwischen Klausen und Ala/Avio nur langsam voran. Auf der Brennerstaatsstraße staut es zwischen Auer und Neumarkt. Auch am Sonntag und am Montag bleibt die A22 von früh bis spät stark befahren und es kann zu Verzögerungen in beide Fahrtrichtungen kommen.

Selbst Südtirols Staatsstraßen sind überlastet, so bilden sich seit Samstagvormittag Kolonnen und Staus in beide Richtungen auf der Vinschgauer Staatsstraße zwischen Algund und Plaus. Im Passeiertal staut es in Richtung Meran, genauso in Gröden, im Gadertal und auf der Pustertaler Staatsstraße.

