Markenfälscher auf frischer Tat ertappt: Anzeige auch in Meran

Zahlreiche teure Markenkleider wurden in Kampanien gefälscht. - Foto: Finanzwache Bozen

Eine ständige Internetkontrolle der Finanzpolizei hatte zu Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen einen in Meran wohnhaften Mann geführt, der über Facebook hochwertige, aber gefälschte Markenkleidung und Accessoires verkaufte.

Im Zuge der Ermittlungen wurden unter anderem auch Telefongespräche mitgehört und Beschattungen vorgenommen, bis schließlich eine ganze Produktionskette ans Tageslicht kam.

Die Finanzpolizisten folgten der Spur an gefälschten Einzelteilen, darunter Kleidungsstücke, Knöpfe, gefälschte Markenzeichen und Etiketten, die sie zu einer illegalen Fabrik in Kampanien führte, wo all diese Teile mit hochwertigen Maschinen zu fertigen Kleidungsstücken und Accessoires zusammengefügt wurden.

16 Personen wurden angezeigt, darunter der Meraner, der die Produkte über Facebook verkaufte.

Armani, Adidas und Gucci

Insgesamt wurden rund 300.000 Einzelstücke beschlagnahmt, darunter eben Logos, Markenzeichen, Etiketten und Verkaufsschilder aus Karton, außerdem 7000 Kleidungsstücke bekannter italienischer Marken (Kappa, Emporio Armani, Fila, Adidas, Nike und Gucci) und die Maschinerie, die zur Herstellung verwendet wurden.

Bei den meisten Fällen stellte sich heraus, dass nicht nur das Kleidungsstück selbst, sondern auch die Verpackungen und Etiketten gefälscht waren. Diese wurden dann mit hohen Preisen dotiert: Einige T-Shirts „kosteten“ bis zu 480 Euro. Es wird vermutet, dass ein Teil dieser Produktion auch für Geschäfte bestimmt war, die diese unwissend als echte Ware verkauft hätten. So weit kam es jedoch nicht.

Kleidung soll an Bedürftige gehen

Das Lager wurde beschlagnahmt, 3 auf frischer Tat ertappte Personen müssen sich nun wegen Fälschung und Hehlerei vor Gericht verantworten.

Die Finanzwache wird nun bei der Gerichtbarkeit die Erlaubnis einholen, die beschlagnahmten Kleidungsstücke - nach Entfernung der gefälschten Markenzeichen - an soziale Freiwilligenvereine geben zu dürfen, die diese dann an Bedürftige verteilten können.

stol/liz