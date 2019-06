Marling: Traktor stürzt über steile Böschung in Bach

Ein Landwirt hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug in den Marlinger Auen verloren und stürzte in der Folge mit seinem Gefährt über eine steile Böschung in den durch die Auen verlaufenden Mühlbach.

Glücklicherweise führte dieser nur wenig Wasser und der Lenker konnte sich aus eigenen Kräften befreien und die Einsatzkräfte alarmieren.

15 Wehrmänner aus Marling und 2 Kollegen der Feuerwehr Meran bargen den Traktor und führten die Aufräumarbeiten durch. Gegen 10.15 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehrleute beendet.

stol