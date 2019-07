Marmorierte Baumwanze bereitet Sorgen

Seit den ersten Funden der Marmorierten Baumwanze im Jahr 2016 hat sich der Schädling in Südtirol heimisch gemacht. „Diese invasive Art stammt ursprünglich aus dem asiatischen Raum“, erklärt Michael Unterthurner vom Beratungsring für Obst- und Weinbau. „Sie fühlt sich klimatisch sehr wohl und wird sich hier wohl noch länger aufhalten.“

Erstaunlich ist, wie die Wanze den weiten Weg zurückgelegt hat: im Verpackungsmaterial des Warentransports. Zuerst gelangte sie in die Schweiz, von da aus dann nach Mittelitalien. Im Moment breitet sie sich, transportiert in Verpackungen, in den Norden und Osten Europas aus.

D/mrl