Massiver Schlag gegen den internationalen Drogenhandel

Am Montag vollstreckten die Finanzer 20 Haftbefehle eines Voruntersuchungsrichters in Trient: 16 Personen wurden in Südtirol, dem Trentino, der Lombardei und dem Veneto festgenommen, 4 im Ausland. Insgesamt wurden in 2 Jahren 30 Personen verhaftet.

Mehr als 100 Einsatzkräfte sowie etwa 10 Drogenhunde beteiligten sich am Montag an der Blitzaktion, die in Zusammenarbeit mit der bayrischen Zollbehörde durchgeführt wurde. Ziel war es, 2 in Norditalien und in Bayern aktiven Drogenringen den Garaus zu machen.

Seit 2016 laufen die Ermittlungen

Die Ermittlungen waren bereits im Jänner 2016 gestartet, als die Finanzwache 93 Kilogramm Kokain an der Mautstelle bei Sterzing beschlagnahmen konnte (STOL hat berichtet).

Die beiden kriminellen Vereinigungen setzten sich vorwiegend aus Personen aus dem Balkan zusammen, darunter Albaner, Mazedonier und Serben, außerdem Iraker, Pakistaner, Deutsche und Italiener. Die beiden Banden hatten sich im Trentino und in Südtirol - vor allem in Bozen - sowie in Bayern sesshaft gemacht und teilten sich den Drogenmarkt.

Weitere Zweigstellen hatten die beiden Banden im Piemont, der Lombardei, dem Veneto sowie in Belgien und Holland, wo die Drogen gekauft und in unauffälligen Autos nach Italien gebracht wurden. Aus diesem Grund wurden die Ermittlungen gemeinsam mit dem Bayrischen Landeskriminalamt und dem Zollfahndungsamt durchgeführt.

Immer wieder größere Mengen an Drogen beschlagnahmt

Zwischen Juli und November 2016 konnten so 2,18 Kilogramm Heroin und 21,3 Kilogramm Marihuana beschlagnahmt und 6 Drogenkuriere festgenommen werden. Zudem wurden in Bozen und Brixen weitere 1,8 Kilo Kokain beschlagnahmt sowie 3 weitere Drogenkuriere verhaftet.

Im Juni 2018 gelang den Finanzpolizisten ein weiterer Durchbruch: Einer der 2016 in Sterzing angehaltenen Albaner war in Belgien erwischt und festgenommen worden.

Bei den 16 in Italien festgenommenen Personen handelt es sich um 13 Albaner, wohnhaft in Bozen, Meran, Brixen, Leifers, Klausen, Treviso, Opera und Manerba, einem Kosovaren mit Wohnsitz in Treviso, einem in Brixen wohnhaften Pakistaner und einem Italiener albanischer Herkunft mit Wohnsitz in Meran.

Brenner immer noch wichtiges Drehkreuz im Drogenhandel

Insgesamt wurden im Rahmen der Ermittlungen „Weiße Dämmerung“ (Alba bianca) 40 Drogendealer angezeigt (30 davon sind nun in Haft) und 120 Kilogramm an Marihuana, Kokain und Heroin mit einem Marktwert von mehr als 20 Millionen Euro, 8 Fahrzeuge und mehr als 100.000 Euro Bargeld beschlagnahmt.

Die 2 Jahre andauernden Ermittlungen zeigen erneut, dass der Brenner weiterhin ein wichtiges Drehkreuz im internationalen Drogenhandel darstellt und die Zusammenarbeit mit Polizeikräften aus anderen Ländern umso bedeutender ist.

stol/liz