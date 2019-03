Matthias Messner tot aufgefunden

Freunde hatten den Leichnam des 43-Jährigen im Wald entdeckt. Nähere Hintergründe seien noch nicht bekannt, nach ersten Erkenntnissen könne Fremdeinwirkung aber ausgeschlossen werden, sagte ein Polizeisprecher. Zur Zeit seien ein Arzt und Ermittler an der Fundstelle.

Wie berichtet, war der Südtiroler seit Sonntagnachmittag vermisst. Seinen Mitbewohnern sagte er, dass er spazieren gehen würde und tauchte danach nicht mehr in der WG auf.

Die österreichische Polizei leitete daraufhin am Montag und Dienstag zwei groß angelegte Suchaktionen mit Hubschraubern, Wärmebildkameras und Hundestaffeln ein. Am Mittwoch um 15 Uhr startete neben den Aktionen der Polizei auch eine private Suchaktion, an der sich Freunde und Bekannte von Matthias Messner beteiligten. Diese hat nun ein trauriges Ende gefunden.

Matthias Messner war hauptsächlich als Schauspieler am Theater tätig, aber auch im TV zu sehen, wie etwa in der ZDF-Produktion „Die Rosenheim Cops“.

