Matura 2018: Das war die erste schriftliche Prüfung

In diesem Jahr treten an den deutschsprachigen Oberschulen 3219 Schüler regulär zur Matura an, dazu kommen noch 77 externe Kandidaten.

Die zweite schriftliche Prüfung findet am morgigen Donnerstag statt. Die beiden Teile der dritten schriftlichen Prüfung stehen am Montag und Dienstag, 25. und 26. Juni, auf dem Programm.

Am ersten Prüfungstag wurden die schriftlichen Kenntnisse der jeweiligen Muttersprache überprüft. Die deutschsprachigen Schüler konnten zwischen folgenden Textformen und Themenstellungen wählen:

