Matura: Das war die 2. schriftliche Prüfung

Heute fand die zweite schriftliche Maturaprüfung statt. Im Bild: Schüler des Gymnasium Walther von der Vogelweide in Bozen. - Foto: DLife

Nach der ersten schriftlichen Prüfung am Mittwoch in Deutsch, mussten die Maturanten am heutigen Donnerstag zur zweiten schriftlichen Prüfung antreten.

Dabei variierten die Themen je nach Fachrichtung, bezieht sich also auf das Fach, das für den besuchten Schultyp oder die Fachrichtung kennzeichnend ist.

Hier sehen Sie die Themen aller Fachrichtungen.

Der erste Teil der 3. schriftlichen Prüfung findet dann am Montag statt, der zweite Teil der 3. schriftlichen Prüfung mit dem Fächerbündel am Dienstag.

STOL wünscht allen Prüflingen viel Erfolg.

stol