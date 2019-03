Mehr Zuwanderung, mehr Geburten, mehr Hochzeiten

Am letzten Tag des Jahres 2018, also am 31. Dezember, zählte Südtirols Wohnbevölkerung 531.178 Personen. Das waren 1170 mehr als am Ende des vorhergehenden Quartals.

Zwischen Oktober und Dezember 2018 wurden außerdem 5046 Menschen in das Melderegister einer Südtiroler Gemeinde eingetragen (wobei 20,6 Prozent aus dem Ausland stammen) und 4020 Personen gestrichen (wovon 17,1 Prozent ins Ausland gezogen sind). Das ergibt einen Wanderungszuwachs von 1026 Personen im 4. Quartal 2018.

Außerdem wurden in den Melderegistern 1276 Geburten und 1132 Todesfälle verzeichnet, womit der Geburtenüberschuss bei 144 liegt. Die Geburtenrate betrug 9,5 die Sterberate 8,5 je 1000 Einwohner.

Ebenfalls erfreulich: Im 4. Quartal 2018 gaben sich 410 Paare das Ja-Wort, womit die Eheschließungsrate 3,1 Hochzeiten je 1000 Einwohner betrug.

stol