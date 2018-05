Meran: Bald acht neue Stadtpolizisten im Einsatz

In Meran wird es bald acht neue Stadtpolizisten geben. - Foto: D - Foto: D

„Die Aufgaben der Ortspolizei sind in den letzten Jahren stetig gewachsen“, erklärte Rösch. Tatsächlich sei es durch die zunehmende Arbeitsbelastung in letzter Zeit schwierig für die Ortspolizei gewesen, durchgehend in allen Stadtvierteln präsent zu sein. „Unser Maßnahmenpaket sieht vor, dass wir nicht nur neue Polizeikräfte einstellen, sondern die Ortspolizei auch von einigen Verwaltungstätigkeiten entlasten, die nicht unbedingt von Polizistinnen und Polizisten durchgeführt werden müssen.“

Mit dem neuen Personal werde eine neue "operative Spezialeinheit" eingeführt, kündigte Kommandant Piras am Mittwoch an. Die Spezialeinheit wird für die Bereiche Sanität, Bau und Vermögen sowie Ökologie und Umwelt übertragen werden. Die Spezialeinheit soll demnach auf dem gesamten Gemeindegebiet präsent sein und kann effizient und koordiniert Kontrollen durchführen: von der illegalen Müllablagerung bis zum Bauvergehen.

Die Ortspolizei wolle einen engen Kontakt zur Bevölkerung pflegen und Ansprechpartner bei Problemen sein. Die verstärkte Zusammenarbeit mit der Staatspolizei soll in Kürze mit einem Pakt für die städtische Sicherheit formal fixiert werden.

ansa/stol