Meran: Diebstahl im Restaurant Sissi verhindert

„Einbruch im Sissi - geschnappt“. Diese Worte und zwei Fotos, auf denen der Dieb zu sehen ist, veröffentlichte der Sternekoch am Sonntag im Internet.

„Es geschah gegen 13.30 Uhr, also zu einer Zeit, wo sich gerade viele Gäste zum Mittagessen eingefunden hatten“, erzählt Fenoglio im Gespräch mit STOL. Obwohl sowohl der Restaurant-Besitzer als auch seine Angestellten gerade sehr beschäftigt waren, sah er aus dem Augenwinkel eine Person am Eingang.

„Ich wusste sofort, dass das keiner meiner Gäste war“, so Fenoglio. Misstrauisch geworden begab er sich zur Garderobe, wo er sah, wie der Unbekannte sich an einer Tasche zu schaffen machte - wie es der Zufall so will genau die Tasche Fenoglios.

„Brauche wohl bald Sicherheitsmänner“

Mehrere Personen halfen dabei, den Dieb festzuhalten (die Bilder dazu in der Montag-Ausgabe der „Dolomiten“), bis die Carabinieri Meran vor Ort waren und den Mann abführten. Die Geldtasche, die der Mann aus der Tasche gestohlen hatte, wurde dem Sternekoch noch am gleichen Tag zurückgegeben. Der Täter, ein 51-jähriger Italiener ohne festen Wohnsitz, wurde wegen versuchten Diebstahls angezeigt.

„Ich finde die Situation untragbar: Wir sind schon so weit, dass ich nicht einmal mehr die Tür meines Restaurants offen lassen kann, während sich Gäste und Angestellte darin aufhalten“, erzürnt sich Fenoglio im Nachhinein.

Im vergangenen Jahr hatte man nicht weniger als 5 Mal versucht, in das Restaurant einzubrechen - aber immer nachts und nach Sperrstunde, niemals am helllichten Tag. „Wenn das so weiter geht, werde ich bald Sicherheitsmänner vor die Tür stellen.“

stol/liz