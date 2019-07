Meran: Kleinmotorrad prallt gegen Pkw

Zum Unfall kam es am Samstag kurz nach 23 Uhr in der Luis-Zuegg-Straße in Meran. Ein Pkw und ein Scooter prallten zusammen.

Der Scooter-Fahrer, ein einheimischer Mann, wurde vom Notarzt und dem vom Weißen Kreuz Meran, mit Notarzt, Pfleger und Sanitäter und anschließend ins Meraner Krankenhaus gebracht. Er kam ohne schwere Verletzungen davon. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt.

Die Ortspolizei Meran führte die Erhebungen durch, die Freiwillige Feuerwehr Meran kümmerte sich um die Aufräumarbeiten.

stol