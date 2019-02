Meraner Meerschweinchen jetzt bei Tierarzt

Am Freitag befand sich das schwarz-weiße Ausreißer-Meerschweinchen in den Räumlichkeiten der Feuerwehr Meran, wo es darauf wartete, abgeholt zu werden.

Die Feuerwehr postete auf Facebook und suchte den Besitzer:

Auf Nachfrage präzisierte die FFW Meran am Samstag, dass sich das Tier mittlerweile bei einer Meraner Tierärztin befindet, wo es auf Abholung wartet. Es hätten sich auch schon einige gemeldet, die sich des Meerschweinchens annehmen würden, wenn sich der Besitzer nicht finden lässt.

Gute Nachrichten also für den kleinen Ausreißer, der so oder so in gute Hände kommt.

stol