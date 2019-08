Meterhohe Wasserfontäne am Waltherplatz

Eine meterhohe Wasserfontäne erhob sich am Freitag am Waltherplatz. - Foto: Screenshot/LVF

Derzeit wird in Bozen für das Benko-Kaufhaus schon fleißig gebaggert und gebaut. Unter anderem wird die Südtirolerstraße am Waltherplatz untertunnelt, um so unter anderem eine Zufahrt zum Parkhaus zu gewährleisten.

Im Zuge der Arbeiten müssen sämtliche Leitungen verlegt werden, wobei am Freitagnachmittag wohl ein Rohr beschädigt wurde.

Eine meterhohe Wasserfontäne ergoss sich in Folge über die Baustelle, sicher ein ungewohntes Spektakel für die Passanten am Waltherplatz.

stol