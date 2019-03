Der Montag bringt ein Wechselbad aus Sonne und Wolken, erst am Abend zieht ein Kaltfront durch und sorgt für etwas Regen. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1200 bis 1500 Meter. Die Temperaturen sind vorfrühlingshaft mild – mit Höchstwerten von 4 bis 15 Grad Celsius.

Am Dienstag wird es freundlicher und voraussichtlich auch der sonnigste Tag der Woche. Im ganzen Land scheint verbreitet die Sonne, nur wenige Schleierwolken durchziehen den Himmel. Auch am Dienstag bleibt es gleich mild wie am Montag.

Am Mittwoch nehmen die Wolken zu und verdichten sich am Donnerstag weitgehend. Mit Höchstgraden von 6 bis 12 Grad Celsius kühlt es auch etwas ab.

Die Lawinengefahr hat im ganzen Land deutlich abgenommen. Nur vereinzelt am Alpenhauptkamm und im Norden des Landes ist die Gefahr noch auf Stufe 2 – mäßig – eingestuft. Ansonsten hat sie sich überall beruhigt und ist auf Stufe 1 – gering – gesunken.

stol/ape