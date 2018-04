Mildeste Aprilnacht seit über 60 Jahren

Nie weniger als 17,3 Grad Celsius wurden in der Landeshauptstadt gemessen, berichtet Landesmeteorologe Dieter Peterlin am Dienstag. Im April liegt der tiefste Durchschnitt normalerweise jedoch bei 8 Grad.

Auch einige Gewitter suchten das Land heim:

Mit den sommerlichen Temperaturen gab es gestern auch örtliche Gewitter. Südtirolweit 111 Blitzeinschläge, die meisten nördlich von Brixen und im Raum Bruneck. Im Pustertal wurde auch kleiner Hagel beobachtet. pic.twitter.com/DhyMpTWQEE — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 24. April 2018

Am morgigen Feiertag geht es sonnig und warm weiter: Die Sonne scheint, morgendliche Hochnebel lösen sich auf.

„Selbst zum Baden geht es schon, der Kalterer See hat bereits eine Wassertemperatur von 20 Grad“, weiß der Wetterexperte.

Na dann... Ab ins nicht mehr ganz so kühle Nass!

Sonne und Wärme nicht nur heute, sondern auch am morgigen Feiertag.

Bozen 27°, Bruneck 24°

In 2000 m Höhe 11°

‍♂️ Wassertemperatur Kalterer See 20° — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 24. April 2018

Wer den Feiertag hingegen lieber auf den Bergen als im See verbringen will, muss am Nachmittag mit einer Lawinengefahrenstufe der Höhe 3 - erheblich - rechnen. Am Vormittag herrscht in den meisten Landesteilen Stufe 2, im Süden gar Stufe 1.

Im Tagesverlauf sind spontane Nassschneelawinen möglich, die die gesamte Schneedecke betreffen und daher sehr groß werden können, warnen die Experten: „Touren müssen früh begonnen und rechtzeitig beendet werden.“

stol/liz