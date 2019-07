Milland: Balkon in Flammen

Die Freiwilligen Feuerwehren von Milland, Brixen, Sarns sowie der Abschnittsinspektor wurden gegen Mitternacht zu einem Brand der Alarmstufe 2, Mittel, gerufen.

In einem Mehrfamilienhaus in in der Sarnserstraße in Milland war auf einem Balkon ein Feuer ausgebrochen. Dieses hatte auch auf den Dachstuhl des Hauses übergegriffen. 3 Familien mussten evakuiert werden, eine Frau verletzte sich leicht. Das Weiße Kreuz Brixen kümmerte sich um die Erstversorgung, auch die Organisatorische Rettungsgruppe (ORG) war vor Ort.

Nach rund 2 Stunden konnten die Wehrleute Brandaus vermelden. In Folge des Feuers sind 2 Wohnungen vorerst nicht mehr bewohnbar.

stol