Minderjähriger bestiehlt Seniorin: Verhaftet

Dem in Bozen wohnhaften Minderjährigen wird vorgeworfen, Mitte Juli einer über 80 Jahre alten Frau eine Halskette vom Hals gerissen zu haben und damit geflüchtet zu sein.

Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft am Jugendgericht wurde beschlossen, einen Haftbefehl gegen den Minderjährigen - der in der Vergangenheit bereits wegen ähnlicher Straftaten aufgefallen war - auszustellen. Er wurde verhaftet und in eine entsprechende Einrichtung in Norditalien gebracht.

Das Diebesgut konnte sichergestellt werden.

stol