Mit dem Pkw in die Schlucht: Mann aus Welschnofen tot

Der Mann sei laut Ansa mit seinem Pkw der Marke Skoda in der Nähe des Karerpasses von der Straße abgekommen und in eine Schlucht gestürzt. Der Unfall dürfte sich aller Wahrscheinlichkeit nach bereits in der Nacht auf Montag zugetragen haben, Zeugen gab es aber keine.

Der Wagen wurde erst am Montagvormittag von anderen Verkehrsteilnehmern entdeckt, die umgehend Alarm schlugen. Für den Pkw-Lenker kam allerdings jede Hilfe zu spät. Er dürfte auf der Stelle tot gewesen sein.

