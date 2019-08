Mit dem Rennrad 50 Meter abgestürzt: Tot

Es war gegen 10.30 Uhr, als es zu dem tragischen Unglück kam. Mit einem Kollegen war der 39-jährige Mann vom Timmelsjoch kommend in Richtung Moos unterwegs, als er etwas oberhalb des Gasthauses Hochfirst von der Straße abkam und rund 50 Meter über eine Böschung abstürzte.

Umgehend wurden die Rettungskräfte alarmiert, für den in Dachau in Bayern wohnhaften Mann jedoch kam jede Hilfe zu spät. Er erlag seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort.

Im Einsatz standen der Rettungshubschrauber Pelikan 2, ein Rettungstransportwagen, die Bergrettung von Rabenstein, die Notfallseelsorge sowie die Carabinieri.

stol