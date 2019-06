Mit einem Vorzeigewochenende in den Juni

Der heutige Samstag ist ein Traum aus Sonne, Wärme und größtenteils wolkenlosem Himmel. Ein idealer Wochenendtag für allerlei Freizeitaktivitäten im Freien – nur zum Schwimmen ist es vielleicht noch etwas kühl: Der wärmste Badesee Südtirols hatte am Morgen, laut Landesmeteorologe, nur 17 Grad Celsius.

Guten Morgen am ersten Sommerwochenende 2019. Der Sprung ins kühle Nass ist tatsächlich noch kühl, selbst der wärmste Badesee der Alpen hat derzeit eine Wassertemperatur von nur 17°. Tendenz in den nächsten Tagen spürbar steigend. #KaltererSeepic.twitter.com/Kvq99vh7Pq — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 1. Juni 2019

In den bevorstehenden Tagen wird sich dieser Wert bestimmt ändern, denn das Wetter bleibt uns weiterhin erhalten. Am Sonntag wird es wie am Samstag – erstmals in diesem Jahr knackt das Wetter in diesen Tagen die 30-Grad-Grenze.

Auch zu Beginn der neuen Woche wird sich nicht viel daran ändern. Nur jeweils in der zweiten Tageshälfte kann es Wärmegewitter geben.

stol