Mit heutigem Herbstbeginn wird's kühl und windig

Nachdem der meteorologische Herbst bereits vor ungefähr 3 Wochen an die Tür geklopft hat, ist mit dem heutigen Sonntag der offizielle kalendarische Herbstbeginn. Das Besondere daran: Die Nacht auf Sonntag ist gleich lang wie der bevorstehende Tag – und das weltweit.

Drei Wochen nach dem meteorologischen Beginn ist es morgen auch laut Kalender Herbst. Tag und Nacht sind weltweit gleich lang. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 22. September 2018

Pünktlich dazu wird, laut Landesmeteorologe Dieter Peterlin, in der Nacht auf Montag eine Kaltfront durchziehen und für Wind und Abkühlung sorgen. Im Großteil des Landes ist es jedoch überwiegend sonnig. Die Temperaturen gehen deutlich zurück. Die Höchstwerte reichen von 12 Grad im Wipptal bis 22 Grad Celsius im Unterland.

Kaiserwetter am Dienstag

Am Dienstag herrscht Postkartenwetter: Im ganzen Land strahlt die Sonne am wolkenlosen Himmel. Die Temperaturen bleiben wohl gleich wie am Vortag, mit 12 bis 22 Grad Celsius. Am Mittwoch könnten voraussichtlich einige Quellwolken durchziehen, sie bleiben aber harmlos bei maximal 17 bis 23 Grad Celsius.

In der zweiten Wochenhälfte ist das Wetter ähnlich, allerdings dürften die Temperaturen wieder steigen: Die Höchstwerte liegen voraussichtlich bei 20 bis 27 Grad Celsius.

stol