Montal: Verwaistes Kajak in der Gader löst Alarm aus

Ein verwaistes Kajak löste am Mittwoch eine Suchaktion aus.

Alarmiert wurde die Freiwilligen Feuerwehren von Montal und St. Lorenzen, die Wasserrettung und die Bootsgruppe Sand in Taufers am Mittwoch gegen 8 Uhr. Ein führerloses Kajak wurde in den Wassermassen der Gader zwischen Montal und St. Vigil gesichtet.

Nach rund einer Stunde Suche wurde die Aktion vorerst abgebrochen, da keine Vermisstenmeldung vorliegt und es auch keine anderen Anhaltspunkte für einen Unfall gibt. Nun warte man auf Neuigkeiten oder Informationen, wem das Kajak gehören könnte.

Im Einsatz stehen derzeit auch die Carabinieri.

