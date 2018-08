Mord an Ulrike Reistenhofer jährt sich zum 20. Mal

Loading the player...

Selten wurden nach einem Mord in Südtirol so viele Ermittlungsansätze verfolgt und wieder verworfen, wurde ein Fall so oft neu aufgerollt wie im Fall der getöteten Rucksack-Touristin – bis heute führten aber alle Spuren ins Nichts.

Einziger Hoffnungsschimmer bleibt eine männliche DNS-Spur, die am Tatort sichergestellt werden konnte, und im europäischen Datennetz gespeichert wurde.

Ulrike Reistenhofer wurde tot am Rienzufer bei Ehrenburg aufgefunden. - Foto: D

Ulrike Reistenhofer war von Zürich mit dem Zug in Richtung Graz gefahren. In Innsbruck, wo sie umsteigen sollte, verlor sich ihre Spur. Wie Reistenhofer nach Ehrenburg kam, ließ sich nur vermuten. Es gilt aber als wahrscheinlich, dass sie von jemandem in einem Fahrzeug mitgenommen wurde, möglicherweise vom Mörder.

Auch die Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ beschäftigte sich im Juli 1999 mit dem Fall Reistenhofer (siehe Video).

