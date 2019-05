Mordfall Caciula: Komplexe psychische Störung bescheinigt

Anders der Gutachter der Staatsanwaltschaft, Eraldo Mancioppi: Er hegt keinen Zweifel an der Zurechnungsfähigkeit des 21-Jährigen.

Lorys Daniel Caciula wird zur Last gelegt, im Juli vorigen Jahres seine Tante Nicoleta Caciula (46) in ihrer Wohnung in Bruneck erwürgt zu haben. (STOL hat über den Mordfall berichtet) Dass er in der Mordnacht bei seiner Tante war, hat er selbst zugegeben. Das von ihm angeführte Tatmotiv – seine Tante sei ihm zu nahe getreten – stufen die Ermittler als nicht schlüssig ein. Sie sind aber überzeugt, eine Reihe schwerwiegender Indizien gegen ihn zu haben.

D/rc