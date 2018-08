Mordfall Caciula: Mutmaßlicher Mörder festgenommen

Caciula wurde am 17. Juli tot in ihrer Wohnung aufgefunden. - Foto: DLife

Bei der festgenommenen Person handelt sich um Caciulas 22-jährigen Neffen Lorys Daniel Caciula. Die Verhandlung zur Bestätigung der Festnahme wurde vom Richter für die Vorerhebungen schon festgesetzt.

Die Ermittlungen werden fortgesetzt um weitere Einzelheiten der Straftat klarzulegen, auch bezüglich des Geständnisses welches vom Beschuldigten der Gerichtspolizei in der Nacht auf Samstag unterbreitet worden ist.

Caciulas Leichnam war am 17.Juli in Bruneck nach einem Brand tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Caciula ist, wie berichtet, erstickt - aber nicht durch den Rauch des Schwelbrandes in ihrer Wohnung, sondern durch Strangulation. Das hat die durchgeführte Autopsie ergeben.

stol