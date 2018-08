Mordfall Caciula: Neffe bleibt im Gefängnis

Lorys Daniel Caciula bleibt nach dem Verhör am Montag weiter in Haft. Ihm wird Mord vorgeworfen. - Foto: Facebook

Wie berichtet, hatte der junge Mann den Mord an seiner Tante in der Nacht auf Samstag gestanden. Am heutigen Montag schließlich fand ein weiterführendes Verhör, das von Untersuchungsrichter Peter Michaeler durchgeführt wurde, statt.

Anschließend wurde bestätigt, dass Lorys Daniel Caciula weiter im Gefängnis bleibt.

Der Neffe der ermordeten Nicoleta Caciula wohnte – ebenso wie seine ermordete Tante – in Bruneck und arbeitet seit eineinhalb Jahren bei einem Sicherheitsdienst. Dort reagierte man geschockt auf seine Festnahme und das Geständnis. Lorys Daniel Caciula wird als fleißiger und zuverlässiger Mitarbeiter beschrieben. Der Vater des 21-Jährigen stammt aus Rumänien, die Mutter ist Südtirolerin.

stol