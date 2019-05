Mordfall Gruber: Kerer war zurechnungsfähig

Anders sieht es der Psychiater Luciano Magotti, der Kerer im Auftrag der Verteidigung untersucht hat: Seiner Auffassung nach war Kerer nur eingeschränkt zurechnungsfähig. Am Freitag werden die Sachverständigen vor Richter Walter Pelino im Rahmen des Beweissicherungsverfahrens ihre Erkenntnisse erläutern. Im Anschluss geht der Ball wieder an den ermittelnden Staatsanwalt.

Robert Kerer war in der Nacht auf den 21. April 2018 am Brixner Bahnhof, wo er ziellos herumgeirrt war, von den Carabinieri aufgegriffen worden. Seit damals sitzt er unter dringendem Tatverdacht im Gefängnis. Laut Autopsie waren Monika Gruber tiefe Schnitte in die Luftröhre und die daneben gelegenen Blutgefäße zugefügt worden. Die 57-Jährige dürfte an ihrem eigenen Blut erstickt sein.

D/rc