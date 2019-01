Mordversuch in Bozen: 12 Jahre Haft

Verteidigerin Annamaria Gagliardi hatte am Dienstag auf schwere Körperverletzung plädiert und legte Berufung ein.

7 Stiche in der Magengegend

Doch Richter Walter Pelino war der Strafmaßforderung (12 Jahre Haft) und der Argumentation der Staatsanwaltschaft gefolgt: Demnach habe Ouassafi die Absicht gehabt, seine Frau zu töten, als er am 25. März in der gemeinsamen Wobi-Wohnung in der Bozner Europaallee auf sie eingestochen habe.

Er stach 7 Mal zu, die meisten Stiche trafen die Frau in die Magengegend.

stol/rc