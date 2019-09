Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall in Bozen

A. B. aus Leifers war mit seinem Motorrad in der Marconistraße in Richtung Stadtzentrum unterwegs. Laut ersten Erhebungen der Stadtpolizei dürfte ein Autolenker dem Motorradlenker an der Kreuzung zur Carduccistraße die Vorfahrt genommen haben. Der 57-jährige Motorradfahrer kam zu Sturz.

Er wurde von den Sanitätern des Weißen Kreuz Seis, die zufällig des Weges kamen, und des Roten Kreuz erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht. Den Verkehr regelten bis zum Eintreffen der Stadtpolizei Soldaten des italienischen Heeres, die ebenfalls zufällig in der Nähe waren.

stol/em