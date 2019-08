Motorsegler kreist minutenlang über Merans Bahnhofsgelände

Ein im Tiefflug kreisender Motorsegler hat am späten Freitagvormittag in Meran für Verwunderung gesorgt. - Foto: Screenshot Video privat

Die Marktbesucher wunderten sich über das Flugzeug nicht nur wegen wegen der nicht eingehaltenen Mindestflughöhe, sondern auch, weil der Motorsegler rund eine Viertelstunde lang immer dieselben Kreisbahnen zog, so als würde der Pilot nach etwas suchen.

Ein „Stol“-User hat uns ein entsprechendes Video vom Flug zukommen lassen.

Des Rätsels Lösung liegt wohl in einem alten Fliegerbrauch: Wenn ein Pilot zu Grabe getragen wird, dann erweisen ihm seine Fliegerfreunde hoch in der Luft mit einem Flug die letzte Ehre. Am Freitagvormittag wurde in Meran mit Klaus Raffeiner tatsächlich ein heimisches Piloten-Urgestein zu Grabe getragen. Der langjährige Segel- und Kunstflugpilot wurde auf dem Stadtfriedhof gleich hinter dem Bahnhof beigesetzt.

stol/D/ki