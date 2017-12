Motorsport: Kommt bald ein Trainingsgelände in Aldein?

Derzeit kann man als Motorsportler in Südtirol nur im Safety-Park trainieren.

Für Tausende Motorradfahrer in Südtirol gibt es außer dem Safety Park in Pfatten kaum Trainingsmöglichkeiten – doch nun tut sich eine weitere Chance auf: In Aldein soll ein 4000 Quadratmeter großes Trainingsgelände für Trial-Fahrer entstehen.

Der Gemeinderat hat schon grünes Licht gegeben, ebenso die Raumordnungskommission – jetzt fehlt noch der Sanktus der Landesregierung.

D/hof