Mühlbach: Fußgänger angefahren und geflüchtet

Der Unfall ereignete sich am Freitag in den frühen Morgenstunden. 2 Fußgänger waren in Vals (Gemeinde Mühlbach) auf dem Gehsteig unterwegs, als sie aus unerklärlichen Gründen von einem Pkw angefahren wurden.

Die Opfer, die mit einer Gruppe deutscher Touristen unterwegs waren, verletzten sich glücklicherweise nicht schwer. Der Unfall-Lenker jedoch machte sich sofort aus dem Staub, ohne nach den Verletzten zu sehen oder erste Hilfe zu leisten.

Aufgrund Augenzeugenberichten gelang es den Carabinieri den Fahrzeuglenker ausfindig zu machen. Der 19-jährige Brixner muss sich nun wegen Körperverletzung, Fahrerflucht und unterlassener Hilfeleistung verantworten.

Der Verdächtige gestand den Ordnungshütern die Tat und führte sie zu einem Hof, wo er, über die Geschehnisse erschrocken, unmittelbar nach dem Unfall das Auto versteckt hatte.

