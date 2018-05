Müll an und in Gewässern nimmt zu: Fischer werden aktiv

Zum freiwilligen Engagement kann der Landesfischereiverband Südtirol ein positives Resümee ziehen, die gesammelte Müllmenge ist dagegen weniger ein Grund zur Freude. Daher fordert der Landesfischereiverband die zuständigen Stellen auf, verstärkt in der Sensibilisierung, der Kontrolle aber auch der Sanktionierung aktiv zu werden.

Selbstverständliche Tradition

Dass Fischer hierzulande ihre Gewässer nicht nur nutzen, sondern auch hegen und pflegen, ist in vielen Fischereivereinen des Landes mittlerweile zu einer selbstverständlichen Tradition geworden. Der Landesfischereiverband Südtirol begrüßt diese wertvolle freiwillig geleistete Arbeit zur Säuberung unserer Gewässer im Lande und möchte damit auch die Öffentlichkeit stärker für einen respektvollen Umgang mit unserer Natur sensibilisieren.

Riesige Mengen an Müll

Dass dies auch im 21. Jahrhundert leider immer noch bitter notwendig ist, zeigt die auch heuer wieder gesammelte Müllmenge an. Technische und logistische Unterstützung fanden die fleißigen Fischer dabei bei verschiedenen Bezirksgemeinschaften und Stadtwerken. Die Palette an eingesammelten Materialen reichte dabei von Bergen an Hausmüll in Plastiktaschen, unzähligen Hundekotsäckchen, vor allem entlang von Uferwegen und Promenaden, Plastik- und Glasabfall sowie Altkleidung, zudem Sperrmüll in Form von Elektrogeräten, Alteisen, Autoreifen und Batterien.

Mit Hilfe der Ordnungskräfte konnten einige illegal errichtete Schlafstätten entlang des Eisacks in Bozen abgetragen werden. Teilweise wurde der Müll in sehr unwegsamem Gelände und offensichtlich am Gewässerrand versteckt vorgefunden. Dies zeigt, dass der Abfall nicht nur achtlos in Gewässernähe weggeworfen wird, sondern dass Flüsse, Bäche, Gräben und Seen nach wie vor vorsätzlich als illegale Mülldeponien aufgesucht werden.

Sensibilisierung

Daher ersucht der Landesfischereiverband Südtirol die zuständigen Institutionen, nicht nur die Sensibilisierung der Öffentlichkeit zu forcieren, sondern auch die Präsenz und Kontrolle an besonders prekären Stellen zu erhöhen und Vergehen auch entsprechend zu ahnden, um damit eine abschreckende Wirkung zu erzielen.

Müllentsorgung entlang der Gewässer darf nicht mehr als Kavaliersdelikt gelten.

stol