Müllwagen auf der Seiser Alm geborgen

Der Müllwagen ist wegen der großen Schneemenge von der Straße abgekommen und in Schieflage geraten.

Die Berufsfeuerwehr von Bozen wurde am Freitagvormittag gegen 11 Uhr zur Unterstützung mit dem Kranwagen auf die Seiser Alm gerufen. Ein Müllentsorgungsfahrzeug mit Biomüll war bei heftigem Schneefall auf schneebedeckter Straße bei einem Ausweichmanöver auf weichen Untergrund gekommen und so in Schieflage geraten.

Da der Lastwagen umzufallen drohte wurde vorerst mit einer Pistenraupe ein Schneewall aufgeschüttet, der das Umfallen des LkWs und damit den Austritt des Hydrauliköls verhinderte. Mit einem Bagger vor Ort wurde die Straße von etwa 10 Zentimeter dickem Eis befreit um den Kranwagen in Position bringen zu können.

Mit dem Kranwagen musste den Müllwagen aus der Schieflage ziehen. - Foto: BFBZ

Der ganze Einsatz dauerte ca. 4 Stunden. Vor Ort waren die Freiwillige Feuerwehr der Seiser Alm, der Straßendienst und die Berufsfeuerwehr von Bozen.

EINSATZINFO: FF Seiser Alm - 02.02.18 - 11.01 Uhr- LKW Bergung mit Kraneinsatz der Berufsfeuerwehr Bozen (Fotos FF Seiser Alm) pic.twitter.com/Cha1Fr9HlU — LFV Südtirol (@LFVSuedtirol) 2. Februar 2018

stol