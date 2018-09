Müllwagons am Brenner: "Unzumutbare Zustände"

„Bereits am Montag stand ein Güterzug beladen mit Müll aus Süditalien fünf Stunden lang am Brenner still. Grund dafür war, dass vier Waggons ausgereiht werden mussten. Diese stehen nun seit Montag 11 Uhr am Brenner und können nicht weiterfahren. Grund soll ein nicht näher definiertes technisches bzw. logistisches Problem sein“, erklärt der Bürgermeister der Gemeinde Brenner, Franz Kompatscher, in einer Presseaussendung.

Bürgermeister Kompatscher kritisiert diesen Missstand aufs schärfste: „Der Bahnhof und die Unterführung sind von Gestank umhüllt. Das kann den Bahnreisenden, den Bediensteten, den Bewohnern und Gästen des Ortes nicht zugemutet werden. Trotz der kühlen Temperaturen ist es ein unhaltbarer Zustand. Es ist auch nicht das erste Mal, dass so etwas vorkommt.“

Er habe den Vorfall dem Regierungskommissariat, der Staatsanwaltschaft und den zuständigen Ämtern der Provinz gemeldet. Die Situation gefährde auch die Gesundheit der Personen. Es werde einmal mehr der Beweis angetreten, dass für die Bahn die Gesetze nicht gelten, die man bei anderen sehr wohl einfordere.

„Wenn man in Rom und in Neapel mit der Müllpolitik gescheitert ist und deshalb den Müll durch halb Europa karren muss, so soll man wenigstens dafür sorgen, dass die Transporte nach den geltenden Gesetzen erfolgen und die lokale Bevölkerung nicht Schaden nehmen muss“, so Kompatscher weiter.

stol