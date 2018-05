Mutmaßliche Anarchisten am Brenner: Prozess vertagt

Das riesige Aufgebot an Polizeikräften war am Mittwoch umsonst. - Foto: DLife

Die mutmaßlichen Anarchisten waren von ganz Italien, aber auch von Deutschland und Österreich angereist, um die Brennerbahnlinie zu besetzen und die Straße zu blockieren.

Die Angeklagten selbst waren am Mittwoch in Bozen nicht anwesend. Es wird ihnen Unterbrechung des öffentlichen Dienstes, ungesetzliche Versammlung und Verhüllung des eigenen Gesichts vorgeworfen. Diese erste Verhandlung betraf einleitende Einwände. So erklärte Richter Andrea Pappalardo die Zustellung der Akte an die Pflichtverteidiger für 20 Angeklagte als nichtig, für weitere fehlte der Beweis der erfolgten Zustellung.

Der Prozess wurde daher auf den 12. Oktober vertagt.

Von den 86 Angeklagten waren 7 Deutsche und Österreicher. Der Prozess wurde für sie in deutscher Muttersprache von Richter Ivan Perathoner abgehalten. Vor dem Landesgericht wurden Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Parkplätze wurden gesperrt und der Verkehr wurde umgeleitet. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

ansa