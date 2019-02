Mutter für Tod von Tochter und Nichte angeklagt

Nun muss sich die 51-Jährige wegen des Vorwurfs der mehrfachen fahrlässigen Tötung im Straßenverkehr sowie wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht verantworten.

In der für September angesetzten Hauptverhandlung am Landesgericht von Trient will Monica Lorenzatti vor allem eines: Geklärt wissen, ob sie wirklich alleine Schuld am Tod ihrer Tochter Gioia (9) und ihrer Nichte Ginevra (17) ist.

Laut den Erhebungen der Straßenpolizei soll der Lenker des Lkw, auf den Lorenzatti mit ihrem Ford Focus aufgefahren ist, plötzlich abgebremst haben – auf freier Strecke.

D/em