Nach Gasaustritt: Brand in der Bozner Parmastraße

Der Brandalarm ging gegen 22 Uhr ein: Das Sofa in einer Wohnung in der Parmastraße war aus unbekannten Gründen in Brand geraten.

Die Bewohnerin konnte aus der Wohnung gerettet werden, sie wurde mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus von Bozen gebracht.

Der Einsatz der Berufsfeuerwehr dauerte etwa eineinhalb Stunden, auch der Notarzt war vor Ort. Die Ermittlungen werden von der Quästur übernommen.

stol