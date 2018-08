Nach Genua: Wie sicher ist Südtirols Autobahn?

Die Brennerautobahn AG investiert jährlich über 50 Millionen Euro in die Instandhaltung der Autobahn. - Foto: D

Nachdem bei dem Unglück in Genua mindestens 39 Menschen ums Leben kamen, wird in ganz Europa über die Sicherheit auf den Autobahnen und die Stabilität der Brücken diskutiert. Bulgarien will nun 211 marode Brücken sanieren.

Auch in Südtirol stellt man sich die Frage, wie es mit der Sicherheit auf den Autobahnen aussieht. STOL hat mit Walter Pardatscher, Geschäftsführer der Brennerautobahn AG, über dieses Thema gesprochen.

Brennerautobahn investiert regelmäßig in Instandhaltung

„Die Brennerautobahn AG investiert ständig sehr viel Geld in die Instandhaltung der Autobahn, wir sprechen von jährlich über 50 Millionen Euro“, betont Walter Pardatscher.

Außerdem sei die A22 in den letzten Jahrzehnten generalsaniert worden. Dabei wurden unter anderem relativ massive Eingriffe durchgeführt, um die Autobahn den heutigen Verkehrsstandarts anzupassen. Denn nicht nur die Anzahl der Fahrzeuge habe zugenommen, auch ihr Gewicht.

„Auf der Brennerautobahn werden kontinuierlich Arbeiten durchgeführt, was auch oft kritisiert wird“, so Pardatscher. Spätestens nach einem solchen Unglück wie in Genua würden die Menschen dies jedoch schätzen.

Spezialisten werden intern ausgebildet

Auf die Frage, ob ein Unglück wie jenes von Genua auch in Südtirol geschehen könnte, meint Pardatscher: „Natürlich spielten in Genua mehrere Faktoren zusammen. Auf unserer Autobahn würde so ein Unglück aber nicht passieren können, die A22 ist absolut sicher“.

Die Brennerautobahngesellschaft bilde Spezialisten intern heran, damit kleinste Veränderungen sofort erkannt und geprüft werden können. Dieses System habe sich bewährt. „Die Sicherheit der Menschen steht für uns immer an erster Stelle“, betont Pardatscher.

stol/lcm