Nach Mord in Meran: Ehemann in Haft

Seine Haftprüfung wird für die nächsten Tage erwartet. Die Ermittler erhoffen sich auch Aufschluss über das Tatmotiv. Ein mögliches Motiv könnte laut ersten Informationen Eifersucht sein.

Autopsie am Leichnam

Um die genauen Umstände des Tathergangs zu klären, wird am Leichnam von Alexandra Riffeser eine Autopsie durchgeführt. Die Ermittlungen laufen weiter auf Hochtouren.

Wie berichtet, wurde Alexandra Riffeser mit mehreren Messerstichen ermordet in ihrer Wohnung am Huber-Hof in Gratsch aufgefunden. Die Schwester des Opfers soll die Schreie ihrer Schwester gehört und den Notruf abgesetzt haben.

Ehemann in blutverschmiertem T-Shirt abgeführt

Ihr Ehemann Johannes Beutel wurde in Handschellen und einem blutverschmierten T-Shirt von den Beamten der Staatspolizei unter dringendem Tatverdacht abgeführt. Am Montagnachmittag wurden die Eltern des Opfers angehört, am frühen Abend wurde der Leichnam der Frau aus der Wohnung gebracht.

Die beiden Kinder des Paares befanden sich zum Zeitpunkt der Tat mit ihrer Großmutter in einem anderen Teil des Hofes.

