Nach Randale: Togoer im Gefängnis

Der Mann randalierte am Sonntag in Bozen. Foto: Facebook

Die Szenen von Sonntagfrüh stimmen nachdenklich (STOL hat berichtet). Die sozialen Netzwerke glühen förmlich; die Kommentatoren überschlagen sich und greifen mitunter in die unterste Schublade.

Wie es für den Täter nun weitergeht, ist noch ungewiss. Er wurde am Montag aus dem Krankenhaus Meran entlassen, wo er in der Intensivstation behandelt wurde. Daraufhin wurde er ins Gefängnis in der Bozner Dantestraße überstellt. Am Mittwoch steht die Haftprüfung vor Untersuchungsrichter Peter Michaeler an, der weitere Schritte beschließen wird.

