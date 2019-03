Nach Schnee am Donnerstag kehrt die Sonne zurück

Der Donnerstag ist unbeständig: Vor allem am Vormittag ist es überwiegend regnerisch, besonders in den Südstaulagen mit bis zu 30 Liter Niederschlag pro Quadratmeter, prophezeit Landesmeteorologe Dieter Peterlin. In den höheren Tälern hat sogar der Winter wieder Einzug gehalten, im hinteren Ultental gibt es am Donnerstagvormittag noch dichten Schneefall. Die Schneefallgrenze liegt bei 1400 Metern.

Noch ist der Winter in den höheren Tälern nicht vorbei, dichter Schneefall aktuell im hinteren Ultental. Schneefallgrenze ~1400 m. pic.twitter.com/vlLgP0lTeH — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 7. März 2019

Am Freitag wird es wieder freundlicher mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Auch das Wochenende wird überwiegend sonnig mit nur wenigen Wolken – erst am Sonntag könnte sich die Wolkendecke etwas verdichten.

Die Temperaturen bleiben in diesen Tagen zwischen 6 und 15 Grad Celsius.

stol/ape