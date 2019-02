Nach Schneechaos: Wetterbesserung ist in Sicht

In der kommenden Woche lässt sich die Sonne wieder großzügig blicken. - Foto: shutterstock

Die größten Neuschneemengen mit rund einem halben Meter gab es im oberen Vinschgau (Sulden, Prad), im Passeiertal, im Wipptal und im Sarntal.

Die schneereichste Stadt war laut Landesmeteorologen Dieter Peterlin Sterzing mit 65 Zentimeter Neuschnee.

Die mit Abstand schneereichste Stadt war Sterzing mit 65 cm Neuschnee. pic.twitter.com/Yv1DbDu0uy — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 2. Februar 2019

Sonnenschein in der kommenden Woche

Der Landeswetterdienst verspricht aber Wetterbesserung: Schon am Samstagnachmittag lassen Regen und Schneefall langsam nach, stellenweise lockert es auf. Am Sonntag kann es in den Morgenstunden noch regnen und schneien, im Tagesverlauf ziehen sich die Niederschläge aber zurück und es wird föhnig.

In der kommenden Woche ist wieder Sonne angesagt. Die Restwolken lösen sich am Montag auf und auch am Dienstag und Mittwoch bleibt es überwiegend sonnig.

