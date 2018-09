Nach Unfall in Antholz: Frau erliegt Verletzungen

Am Donnerstag ist es in Antholz Niedertal zu einem schweren Unfall gekommen (STOL hat berichtet).

Gertrud Taferner Hellweger war nach dem schweren Unfall in Antholz Niedertal ins Krankenhaus Bozen geflogen worden. Dort erlag sie in der Nacht auf Freitag ihren Verletzungen. Dies berichtet das Tagblatt "Dolomiten" am Samstag.

Hellweger war vielen Rasnern und Antholzern als Wirtin des Gasthofs „Riepenlift“ das später zum Berghotel „Johanneshof“ ausgebaut wurde, bekannt.

D/stol