Nach dem Schnee ist vor dem Schnee

In der vergangenen Nacht hat es zwar auch noch geschneit, in Kasern etwa 10 Zentimeter, erklärt Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Aber der große Schneefall steht erst bevor: In der Nacht auf Sonntag beginnt es am Alpenhauptkamm erneut zu schneien – und das bis Dienstag: Insgesamt werden erneut 50 bis 70 Zentimeter Neuschnee erwartet.

Morgen und übermorgen beschränken sich die Schneefälle nicht nur auf den Alpenhauptkamm, sondern mit dem starken Nordwind greifen die Niederschläge zeitweise auch weiter südlich über, u.a. Vinschgau-Pustertal. Einzelne Flocken bzw. Tropfen sind auch im Etschtal möglich. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 12. Januar 2019

Doch am Sonntag und Montag kommt die weiße Pracht nicht nur am Alpenhauptkamm – zeitweise kann es auch im Pustertal und dem Vinschgau schneien. Auch im Etschtal sind ein paar Flocken möglich, aufgrund des starken Nordwindes.

Am Alpenhauptkamm reicht die Lawinengefahr von mäßig bis erheblich. In den südlichen Landesteilen ist sie gering, wie man auf der Graphik des Lawinenreportes des Landes sieht.

stol